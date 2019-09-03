İskilip Belediye Başkanı Sülük, Etimesgut’taki festivale katıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sözer ve Erol Kambur ile birlikte Etimesgut Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.

Anadolu’nun çeşitli illeri ve Türk dünyası ülkelerinin açmış oldukları stantları gezen Sülük ve beraberindeki heyete Etimesgut Çorumlular Derneği Başkanı İsa Çakır da eşlik etti. Gezi esnasında özellikle Çorumluların yakın ilgi gösterdiği Başkan Ali Sülük, Çorum ve İskiliplilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festival açılış akşamı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile birlikte konser ve yöresel halk oyunlarını izleyen Başkan Ali Sülük, gösterilmiş olan yakın ilgiden dolayı Etimesgut Belediyesi Başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, kendilerini İskilip’e davet etti.

Başkan Ali Sülük ziyaretleri nedeni ile yapmış olduğu açıklamada, “Etimesgut Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ne katılım sağladık. Bu güzel organizasyonun hazırlanmasından ve Anadolu'nun kültürel değerlenin tanıtımına katkıda bulunmasından dolayı, Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel beyefendi ve çalışma arkadaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Ayrıca ziyaretimiz esnasında şahsıma ve arkadaşlarıma yakın ilgi göstererek eşlik eden Etimesgut Çorumlular Derneği Başkanı ve MHP Belediye Meclis Üyesi Sayın İsa Çakır beye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)