İskilip Belediye Başkanı hakkındaki “suç duyurusu” iddiası SÖZCÜ’de
İskilip Belediye Meclisi’nin 5 MHP’li ve 4 AKP’li üyesinin, MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında suç duyurusunda bulundukları iddiası, geçen hafta içinde Çorum’un gündemine düşmüştü.
İskilip 28.02.2021, 18:42
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Gazeteniz ÇORUM HABER, imzalı suç duyurusu metninin elde olmasına rağmen, İskilip Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunun alındığını teyit ettiremediği için haberi askıya almıştı.
Haber, Sözcü Gazetesi’nin 27 Şubat 2021 Cumartesi günlü sayısında, İsmail Akduman imzasıyla verildi. “AKP ve MHP’li meclis üyeleri MHP’li başkanı şikayet etti” başlıklı haberin kupürünü okurlarımızla paylaşıyoruz.
(Haber Merkezi)
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