İskilip Belediye Başkan Vekili Çam’dan Emniyet’e kutlama

İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İskilip İlçe Belediye Başkan Vekili Çam, beraberinde Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Atıf Boncuk ve Zabıta Amiri Aydın Müzde ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu ve kurum personelinin Polis Haftası’nı kutladı.

Ziyarette konuşan Hatun Çam, “Gece gündüz her zaman ve her yerde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapan emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” dedi.

KARASU’DAN TEŞEKKÜR

İskilip İlçe Emniyet Müdürü Karasu ise yaptığı açıklamada; “Polis Haftası münasebetiyle ziyaretimize gelen, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam ile beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

