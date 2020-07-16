İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisinden büyük başarı

İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisi Ceren Kılıç LGS-2020 sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 181 Türkiye birincisinden biri olmayı başardı. 20 Haziran 2020 günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

LGS-2020 sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olan Ceren Kılıç hem İskilip Azmimilli Ortaokulu hem de İskilip İlçesi için gurur kaynağı oldu.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, LGS 2020’de Ceren Kılıç'ın başarısının ilçe ve eğitim camiası adına kendilerini sevindirdiğini söyledi. Süleyman Atcıoğlu, “Çorum il geneli 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si olan iki öğrenciden biri olan Ceren Kılıç'ın daha önce TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışmasında da Türkiye 2.'si olarak bizleri gururlandırmıştır. Başarılarla dolu bu öğrencimizi tebrik eder, öğrencimizin yetişmesinde katkıları olan idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederim” dedi.

İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisi Ceren Kılıç ise LGS-2020 sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu, Ankara Fen Lisesi’ne gitmek istediğini söyledi. Kendisinin bu başarısında katkısı olan tüm öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

İskilip Azmimilli Ortaokulu müdürü Sadık Eşki de “Öğrencimiz Ceren Kılıç ile ilkleri yaşadığımız için okul olarak çok mutlu olduk. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, ilçe milli eğitim müdürlüğünde Türkiye 1.'si olan Ceren Kılıç'a çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi.

(Haber Merkezi)