İskilip Anadolu Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi

Şiir dinletisine İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atçioğlu, Şube Müdürü Mehmet Fidan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Sadık Balcı'nın açılış konuşması ile başladı. Öğrencilerden Aliye Ela Kılıçarslan Orhan Veli Kanık' tan “İstanbul' u dinliyorum”, Kübra Balcı Nazım Hikmet'ten “Tahir ile Zühre meselesi”, Elif Göbel Ümit Yaşar Oğuzcan'dan “Bir gün anlarsın”, Şevval Erdoğan Bedirhan Gökçe'den “Uyan baba”, Şeyma Medine İnce Şebnem Kısaparmak'tan “Bu bayram da gelemedim anne”, Yakup Metehan Büyüm Ozan Hacı Gürhan'dan “Ben Anadolu’yum”, Sefa Dede Arif Nihat Asya'dan “Bayrak” şiirini okudu. Ayrıca Okul Müdürü Sadık Balcı da Sezai Karakoç'tan “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” şiirini seslendirdi.

Bunun yanısıra okul öğrencilerden Elif Uysal “Telli Turnam”, Barış Tıraş “Efkar”, İlayda Hannan Tomar “Kendine iyi bak”, Tuğba Esin Karakaya “Hasretinle yandı gönlüm”, Nermin Aslan “Bir ay doğar”, Tarih Öğretmeni Gamze Şahin Doğan ise “Odam kireç tutmuyor” isimli türküyü seslendirdi.

(Haber Merkezi)

