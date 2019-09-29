İskilip Ahilik Haftasını unutmadı

İskilip kaymakamı Muharrem Eligül öncülüğünde ilçe Milli Eğitim ve İskilip Mesleki Eğitim Merkezi koordinesinde hazırlanan etkinliğe İskilip MYO, İskilip Halk Eğitim Merkezi, Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile esnaflar ile oda başkanlıklarının ürünlerinden oluşan bir sergi hazırlandı.

Ahilik Haftası Kutlama Programına İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Personel Asteğmen Fatih Cura, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, Nakliyeciler ve Şoförler Cemiyet Başkanı Abdurrahman Uysal, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Daire Amirleri, Siyasi Parti temsilcileri, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Program kapsamında İskilip Ulucami’de okutulan mevlit programı ile vefat eden esnaflar ve ahiler unutulmayarak yâd edildi. Cami çıkışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, ahilik programı açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında ahilik tarihi ve esasları hakkında bilgiler veren Atcıoğlu. " Bu etkinlikteki amacımız zanaat zenginliklerimizi sergilemek ya da ortaya çıkarılmasından evvel iş ve meslek ahlakı, alın teri ve emek harcanmasının mutluluğunu paylaşmaktır" dedi.

Ahilik programında konuşan İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu ise esnafın; günden güne yok olmaya devam ettiğini, büyük fabrikaların üretimi yüzünden küçük atölyelerin ise kaybolmamak için zamana karşı direndiğini dile getirdi.

Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de Küçük esnafın derli toplu çalışarak bu ülkenin mihenk taşı olduğunu ilan edeceğini kaydetti. Gür konuşmasında esnafın Ahilik Bayramını kutlayarak bol kazançlar diledi.

(Haber Merkezi)