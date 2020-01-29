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İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı İskilip’te yapıldı

İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı İskilip’te gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı İskilip’te yapıldı

İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı İskilip’te gerçekleştirildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:03
İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı İskilip’te yapıldı

Toplantı için İskilip’e giden Vali Mustafa Çiftçi, öncelikle İskilip Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül başta olmak üzere ilçe kaymakamları ve daire müdürleri tarafından Kaymakamlık önünde karşılanan Vali Çiftçi, daha sonra Kaymakamlıkta bir süre dinlendi.

Vali Çiftçi daha sonra ise İskilip Öğretmenevi’ne geçti. Burada düzenlenen İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’nı yöneten Vali Çiftçi trafik konusu üzerinde durdu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İlçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Çiftçi, trafik konusunun detayları ile ele alındığı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı sonrasında ilçeden ayrıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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