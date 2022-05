İki arkadaşın kavgası kanlı bitti 

Çorum’da iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini silahla vurarak öldürdü.

Olay gece saatlerinde İskilip ilçesi İbik Köyün'de meydana geldi. İddialara göre birlikte alkol alan H.E., ve İ.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, H.E., silahıyla İ.S.'yi vurarak öldürdü.

Olayın ihbari ile bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Cinayetin şüphelisi H.E., jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden İ.S., jandarma Olay Yeri ekibinin incelemesi sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Hastane morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.