İki arkadaşın kavgası kanlı bitti
Birlikte alkol alan iki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti.
İskilip 14.05.2022, 08:19
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Çorum’da iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini silahla vurarak öldürdü.
Olay gece saatlerinde İskilip ilçesi İbik Köyün'de meydana geldi. İddialara göre birlikte alkol alan H.E., ve İ.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, H.E., silahıyla İ.S.'yi vurarak öldürdü.
Olayın ihbari ile bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Cinayetin şüphelisi H.E., jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden İ.S., jandarma Olay Yeri ekibinin incelemesi sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Hastane morguna kaldırıldı.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
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