İhtiyaç sahipleri için 1 TIR yardım malzemesi gönderildi
İstanbul’da yaşayan Çorumlu hayırseverlerin girişimleriyle kentteki ihtiyaç sahipleri için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.
İskilip 10.02.2021, 15:50
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İstanbul'da yaşayan Hamdi Manici ve Dr. Mehmet Metin, memleketleriÇorum'da bulunan ihtiyaç sahipleri için gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu paketler hazırlattı. Türk Kızılayı Tuzla Şubesi aracılığıyla gönderilen yardım malzemeleri Çorum'un İskilip ilçesine ulaştırıldı. Malzemeler, Kızılay İskilip Şube Başkanı Mehmet Koca tarafından alınırken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
İskilip Şube Başkanı Mehmet Koca, yardımların gönderilmesine vesile olanlara teşekkür etti. Koca, "Bu konuda verilen çabayı çok yakından biliyoruz. Kızılay ailesi içinde yardım çağrımıza cevap veren Kızılay Tuzla Şubesi’ne ve yardımları toplayan hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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