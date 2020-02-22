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İdlib’e 2 TIR yardım gönderildi 

Çorum’un İskilip ilçesinde toplanan 2 TIR yardım İdlib’e gönderildi. 

İdlib’e 2 TIR yardım gönderildi 

Çorum’un İskilip ilçesinde toplanan 2 TIR yardım İdlib’e gönderildi. 

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:39
İdlib’e 2 TIR yardım gönderildi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız” kampanyası kapsamında İskilip İHH ve İskilip Müftülüğü ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 2 TIR insani yardım malzemeleri İdlib’e uğurlandı. 
İHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçı, İskilip’teki sivil toplum kuruluşları tarafından İdlib’e gönderilmek üzere 2 TIR yardım toplandığını söyledi. 
Çorum merkezden 15’e yakın TIR'ın İdlib’e gönderileceğini açıklayan Özkabakçı, “Şuanda İdlib’te durum çok vahim. Çocuklar ağaçların altında donarak ölme durumundular. İnsanlar mağdur, mazlum, çadır bekliyorlar. Allah razı olsun Türk halkından gerekli desteği sağlıyorlar. Binlerce TIR şuanda İdlib’e çıkmış durumda. Oradaki kardeşlerimize yardımlar ulaştırılıyor” dedi. 
İskilip İ.H.H Temsilcisi Ramazan Yakut da, “İskilip de hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımlar ise 1 TIR dolusu un, 1 TIR dolusu kömür ve 1 TIR da giyecek, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri, ayakkabı, odun, halı, kilim, battaniye, yastık ve soba gibi insani yardım malzemeleriyle doldurduk. Allah kampanyaya destek olan herkesten razı olsun” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 22.02.2020 17:42
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