“Hoşgeldin bebek” ziyareti sürüyor

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarından oluşan hediye paketi hazırlanarak, Hilal Masa Birimi tarafından tespit edilen bebeklere Başkan Ali Sülük’ün eşi Selma Sülük tarafından “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Tespit ettiğimiz yeni doğan yavrularımıza, “Hoş Geldin” ailelerine ise “Geçmiş Olsun” demek için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal Belediyecilik gereği hemşerilerimizin doğumundan ölümüne kadar, her an yanlarında olmaya, onların dertleriyle dertlenip, sevinçlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Minik hemşerilerimizin yaşları uzun, ömürleri bereketli olsun. Allah analı babalı büyümeyi onlara nasip etsin. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” dedi

. (Haber Merkezi)