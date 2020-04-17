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Hasta genç yardım bekliyor

İskilip ilçesi Erenler Mahallesi 6. Sokak’ta ikamet eden 2002 doğumlu Özkan Akpınar günden güne eriyor. 18 yaşındaki genç, omurga eğrilmesi nedeniyle her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Özkan Akpınar'ın kurtuluşu ise ameliyata bağlı.

Hasta genç yardım bekliyor

İskilip ilçesi Erenler Mahallesi 6. Sokak’ta ikamet eden 2002 doğumlu Özkan Akpınar günden güne eriyor. 18 yaşındaki genç, omurga eğrilmesi nedeniyle her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Özkan Akpınar'ın kurtuluşu ise ameliyata bağlı.

17 Nisan 2020 Cuma 21:30
Hasta genç yardım bekliyor

Tıp dilinde “Skolyoz” olarak adlandırılan omurga eğriliği hastalığı İskilip’te yaşayan 18 yaşındaki Özkan Akpınar'ı yatağa mahkum etti. Omurga eğriliği devam ettikçe iç organları baskı gören Akpınar, günden güne ölüme daha çok yaklaşıyor. 49 yaşındaki baba Erol Akpınar’ın gitmediği hastane kalmadı.

Yetkili mercilere dilekçe yazan baba Erol Akpınar oğlu için olumlu bir sonuca ulaşamadı. Baba Erol Akpınar, “Benim çocuğum 18 yaşında doğuştan bu yana engelli. Oğlum için gitmediğim hastane kalmadı. Maddi imkânsızlıklarından dolayı sağlık sorunları günden güne daha da artıyor. Oğlum bir an önce ameliyat olmazsa omurga eğriliğinden dolayı iç organları daha da zarar görecek. Oğlum için sürekli çözüm yolları arıyorum. Valiliğe gittim. Sosyal Yardımlaşma’ya yönlendirdiler. Oraya da gittim maalesef bir neticeye ulaşamadık. İlaç ücretlerini ödeyemiyorum, işsizim. Sürekli oğlumun yanında durmak zorundayım, zaman zaman rahatsızlığı daha da artıyor. Buna dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen yetkililer bir an önce oğlum için bir şeyler yapsın” dedi.

“BU ACI DAYANILMAZ”

Anne Zeynep Akpınar ise, “Bu acı dayanılmaz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Lütfen oğlumun bu durumuna kayıtsız kalmayın. Ona yardım elini uzatın” dedi.

Parasızlık nedeniyle oğlunun her geçen gün eriyip gitmesi karşısında çaresiz kalan Erol Akpınar’ın son umudu ise hayırsever vatandaşların kendisine yardım eli uzatması. Oğlunun doğum sırasında oksijensiz kalması nedeniyle epilepsi hastası ve engelli olduğunu dile getiren Akpınar, 18 yıldır bu sıkıntıların her geçen gün çoğaldığını iletti. Akpınar, “Gidecek hiçbir yerim kalmadı. Oğlumun yaşayabilmesi için hayırseverlerden destek istiyorum” dedi. Duyarlı hayırsever vatandaşlar baba Erol Akpınar ile 0534 671 37 22 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

(Yusuf ÇINAR)

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