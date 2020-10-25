Hasan Çördük toprağa verildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İskilip Belediye Meclisi ve eski İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çördük (66), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
İskilip 25.10.2020, 18:32
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“Türkeşçi Hasan” lakabı ile de tanınan Hasan Çördük geçirdiği rahatsızlık sonucu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çördük burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hasan Çördük’ün cenazesi önceki gün İskilip Hacıkarani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP’li Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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