Hasan Çördük toprağa verildi

“Türkeşçi Hasan” lakabı ile de tanınan Hasan Çördük geçirdiği rahatsızlık sonucu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çördük burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Çördük’ün cenazesi önceki gün İskilip Hacıkarani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP’li Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)