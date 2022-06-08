Hallı-Der'den başkan Sülük’e teşekkür ziyareti

Ramazan bayramında Hallı köyünde düzenlenen etkinliğe vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Hallı Der Başkanı Ferhat Koca "Hallı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimize destekte bulunan Belediye başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hem Başkanımızın hem de sponsorlarımızın da destekleriyle köylümüzü bir araya getirerek güzel bir etkinliğe imza attık” dedi.

Belediye Başkanı Ali Sülük’de "Nazik ziyaretleri için, Hallı Köyü Dernek Başkanı Ferhat Koca ve Yönetimi ile Çavuş Mahallesi muhtarı Ali Singer’e teşekkür ederim” şeklinde konuştu.