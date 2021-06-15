Belediye Başkanı Ali Sülük, Fen İşleri Müdürü İsmail Okumuş ile birlikte, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçede yürüttüğü çalışmaları kontrol etti. Kontrol esnasında mahallelerde yapılması gerekenleri, Fen İşleri Müdürüne not aldırdı.

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklama, “Mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerimizce yürüttüğümüz çalışmaları kontrol ettik. Yapılması gereken yeni çalışmaların talimatını ekiplerimize ilettik. Daha güzel bir İskilip için arı gibi çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

