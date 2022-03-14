Genç kadın kansere yenildi

Evli ve bir çocuk annesi olan Sonnur Daşkıran'ın cenazesi ilimiz İskilip İlçesi’nde öğle namazına kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)