Genç kadın kansere yenildi
Çorum'un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren Oğuzhan Optik Sahibi Sonnur Daşkıran, yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak genç yaşta hayatını kaybetti.
İskilip 14.03.2022, 21:39
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Evli ve bir çocuk annesi olan Sonnur Daşkıran'ın cenazesi ilimiz İskilip İlçesi’nde öğle namazına kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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