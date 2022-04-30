Gelecek Partililer iftarda buluştu

İskilip Dolma Evi’nde yapılan iftara Kurucular Kurulu ve Genel Merkez Etik Kurulu üyesi, ayrıca Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu ile Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Çorum Koordinatörü Avni Erdemir’in yanı sıra İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar yapan partililer, daha sonra çay eşliğinde sohbet etme fırsatı buldu. Programda konuşan İl Başkanı Coşgunsu, katılımlarından dolayı partililere teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Coşgunsu, Gelecek Partisi’nin bir ferdi olarak bu ailede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gelecek Partisi Çorum Koordinatörü Erdemir ise AK Parti’den ayrılarak başka parti kurmanın nedenlerini anlattı. AK Parti’nin kuruluş manifestosundan uzaklaştığını ve bu yüzden kimsenin kendilerini yargılamaya haklarının olmadığını söyleyen Erdemir, Türkiye’nin ekonomik dar boğazdan kurtuluşunun tek reçetesinin ise Gelecek Partisi kadroları olduğunu söyledi.



(Uğur GÖRKEM)