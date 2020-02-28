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Esnaftan Başkan Sülük’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu ve İskilip’te zahirecilik yapan çok sayıda esnaf İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.

Esnaftan Başkan Sülük’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu ve İskilip’te zahirecilik yapan çok sayıda esnaf İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 19:55
Esnaftan Başkan Sülük’e ziyaret

İskilip’in en büyük ekonomik girdilerinden olan tarım ürünleri ticareti ile bu meslekle uğraşan esnafın talep ve önerilerini dinleyen Sülük, zahireci esnafının ihtiyaçlarını bildiğini ve bu konuda tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Tüm İskilip esnafının her zaman yanında olduklarını dile getiren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Nazik ziyaretlerinden dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Alıcı, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu ve zahireci esnafımıza teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

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