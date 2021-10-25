Eski İskilip Belediye Başkanı Mustafa Çalık vefat etti

1984-1994 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Çalık, vefat etti. Çalık, 1984 yılında Anavatan Partisi, 1989 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'nden İskilip Belediye Başkanı seçilmiş, 2 dönem Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Bir süredir nefes darlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mustafa Çalık, hayatını kaybetti. Hasan ve Hakan Çalık´ın babası olan Mustafa Çalık’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi İskilip Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

