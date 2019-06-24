Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 31°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95185
ALTIN
263.361
DOLAR
5.8204
STERLİN
7.3716
EURO
6.6250

En mutlu günlerinde yolda kaldılar

Çorum’un İskilip ilçesinde gelin ve damat yolda kaldı. 

En mutlu günlerinde yolda kaldılar

Çorum’un İskilip ilçesinde gelin ve damat yolda kaldı. 

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:31
En mutlu günlerinde yolda kaldılar

Gelin alma törenin ardından konvoyda araçları bozulan gelin ve damat neye uğradıklarını şaşırdı. Nazara gelen çiftin yardımına yakınları koştu. 
İskilip ilçesinde yaşayan İzzet Karabulut, gönlünü Cemile Divan’a kaptırdı. Genç çift için hafta sonu ilçede düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. 
Gelin alma törenin ardından genç çift kendileri için süslenen otomobilli damat evine doğru yol aldı. Ancak Çevreyolu üzerinde bozulunca otomobili sağa çektiler. Bu duruma gelin ve damadın yanı sıra konvoyda bulunan herkes şaşırdı. Konvoyda bulunan herkes yaklaşık 20 dakika boyunca arıza yapan aracı çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. 
Bunun üzerinde konvoyda gelin ve damat konvoyda bulunan başka bir otomobile alındı. Gelin arabasında bulunan süslerde bozulan araçtan sökülerek diğer otomobile takıldı. 
Nazara geldiklerini üzerlerinde göz olduğunu dile getiren damat İzzet Karabulut, “Nazara geldik. Göz var bizde göz. Gözü olanın gözü çıksın” dedi. 

İlgili Haberler
İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi göz kamaştırdı
İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi göz kamaştırdı
Beyaz altın tarlaları havadan görüntülendi
Beyaz altın tarlaları havadan görüntülendi
İskilip’i gezdiler
İskilip’i gezdiler
Çakmak Dede Kur’an Kursu için destek talebi
Çakmak Dede Kur’an Kursu için destek talebi
“Öncelik yayaların”
“Öncelik yayaların”
İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı
İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim