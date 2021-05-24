Emekli öğretmen kalp krizinden vefat etti
Çorum'un İskilip İlçesi Sağlık Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Cafer Erdoğan vefat etti.
İskilip 24.05.2021, 21:22
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Kalp krizi geçirerek İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cafer Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cafer Erdoğan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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