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Elitpark’ta saç ekimi

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Özel Elitpark Hastanesi’nde tecrübeli uzman ekip gözetiminde ve steril ortamda saç ekimi yapılıyor.

Elitpark’ta saç ekimi

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Özel Elitpark Hastanesi’nde tecrübeli uzman ekip gözetiminde ve steril ortamda saç ekimi yapılıyor.

22 Kasım 2019 Cuma 01:41
Elitpark’ta saç ekimi

Günümüzde pek çok insanın saç dökülmesinden dert yandığını hatırlatan Özel Elitpark Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Deniz Erkan, saç ekiminin sadece hastane ortamında yapılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda vatandaşlara uyarıda bulunarak hastanelerinde uzman bir ekip gözetiminde steril ortamda saç ekimi hizmeti verildiğini ifade eden Dr. Erkan, “Gelişmiş teknoloji, iyi bir hastane ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılan saç ekim işlemleri ile sizde hayal ettiğiniz gibi sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz” dedi.

Dünyada saç ekim konusunda önde gelen merkezlerde kullanılan yöntemlerin Özel Elitpark Hastanesi’nde de kullanıldığını söyleyen Dr. Deniz Erkan; “Ayrıca sadece dökülen yerlere saç ekimi değil mevcut saçların korunması için tedbiren destek tedavileri uygulayarak hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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