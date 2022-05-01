Eğitim camiası iftarda buluştu

İskilip'te geleneksel olarak devam eden ancak koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır ara verilen iftar yapma etkinliği normalleşme ile birlikte yeniden başladı. Öğretmenevindeki iftara İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, şube müdürleri, şefler ile işçi-memur diğer çalışanların yanı sıra önceden ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışmış olan Fatih Okumuş ve Mustafa Kula da katıldı.

Aile ortamında çalışanlar arasında birlik beraberlik içinde kaynaşma ve paylaşma duygusunu pekiştirmek için düzenlenen iftar yemeğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu personellerle ayrı ayrı ilgilenerek sağlık ve mutluluk içerisinde bir ramazan ayı dileklerinde bulundu.

İftarda konuşan Süleyman Atcıoğlu: “Kıymetli dostlar, değerli mesai arkadaşlarım pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız iftar buluşmalarına yeniden kavuştuk. Ne mutlu ki birlik beraberlik içerisinde bir Ramazan ayını geçirmekteyiz. Her birimiz müdürlük çalışanından çok aile üyeleriyiz. Bu nedenle bir aile ortamında çalışarak yürüttüğümüz resmi işlerinizde başarılar diler iftar programımıza katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

İskilip ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da memnun olduğu iftar yemeği ile birlik ve beraberliğin güzelliğini bir kez daha gösterdiler.

(Haber Merkezi)

