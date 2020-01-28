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e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aştığını belirterek, “Bu seneyi fiberleşme yılı ilan ettik. Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız” diye konuştu.

e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aştığını belirterek, “Bu seneyi fiberleşme yılı ilan ettik. Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız” diye konuştu.

28 Ocak 2020 Salı 22:55
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı

Koç, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Dijital Dönüşüm Kulübü ile Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Dijital Dönüşümü" konulu söyleşide öğrencilerle buluştu.

e-Devlet portalının bütün kamu hizmetlerinin dijital ortama alınmasını içerdiğini anlatan Ali Taha Koç, dijitalleşmeyle ilgili Türkiye'deki en önemli çalışmalardan biri olduğunu kaydetti. Koç, kullanıcı sayısı anlamında Türkiye'nin en büyük sosyal platformu olduklarını vurgulayarak, "e-Devlet'te 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aşan kullanıcı var." diye konuştu.

e-Devlet'te geçen yıl 1,2 milyardan çok işlem yapıldığını ifade eden Koç, şunları söyledi: “Toplam 5 bin 170 farklı hizmeti sunabiliyoruz. Bundan sonra işleri sizin sorgulamanızı beklemeden, size hizmet veren anlayışla yola çıkmak istiyoruz. Sorgulama yerine size hizmet sunan bir anlayışa dönüşeceğiz. Yakında 'araçlarım' adında bir uygulamamız daha geliyor. Sizi her yere gitmek yerine direkt devlete gitmenizi sağlayacağız. Burada HGS-OGS olacak, vergileriniz olacak, emisyonunuz olacak. Bütün bakanlıkları ilgilendiren hizmetleri tek bir portaldan sunmak istiyoruz”

Siber güvenliğin en önemli konulardan biri olduğuna değinen koç, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin siber güvenlik koordinasyonunu tek çatı altında ele aldığını kaydetti. Fiber ve teknolojik altyapı anlamında bazı eksiklikler olduğunu belirten Koç “Bu seneyi fiberleşme yılı ilan ettik. Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız. Herkesin daha hızlı, daha ucuz internete erişimini sağlamış olacağız” dedi.

(AA)

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