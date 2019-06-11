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 Düğünde silah atan şahıs gözaltına alındı 

Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde silah atan kişi polisler tarafından gözaltına alındı. 

 Düğünde silah atan şahıs gözaltına alındı 

Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde silah atan kişi polisler tarafından gözaltına alındı. 

11 Haziran 2019 Salı 09:56
 Düğünde silah atan şahıs gözaltına alındı 

Edinilen bilgilere göre, bir düğüne katılan S.T. adlı şahıs üzerinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Düğünde vatandaşların canını hiçe sayarak tehlikeye düşüren S.T. adlı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üzerinde bulunan silaha el konuldu. 
Şahıs hakkında “Ruhsatsız silah bulundurmak, Düğünde silahla havaya ateş ederek halkın güvenliği bilerek isteyerek tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı. 

Son Güncelleme: 11.06.2019 10:01
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