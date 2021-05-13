Dört katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde Berber İsmail Babacan’a ait 4 katlı binanın çatısında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ve gece bekçileri alandan vatandaşları uzaklaştırırken, Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)