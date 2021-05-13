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Dört katlı binanın çatı katı alev alev yandı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, dört  katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İskilip 13.05.2021, 00:34 13.05.2021, 02:14
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İlçeye bağlı  Yenicami Mahallesi'nde Berber İsmail Babacan’a  ait 4 katlı binanın çatısında saat 21.00  sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ve gece bekçileri alandan vatandaşları uzaklaştırırken,  Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu  uzun uğraşlar  sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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