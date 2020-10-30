Döndü Alçın, son yolculuğuna uğurlandı

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Tarhan Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Döndü Alçın'ın cenazesi, Dede Nurettin Aksoy'un duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.