“Derekargın Göleti tarımsal sulamaya açılmalı”

Geçtiğimiz günlerde İskilip İlçesi’ni ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Derekargın Göletinde incelemelerde bulundu.

DSİ tarafından yaptırılan göletin bir yıl önce tamamlandığını, gölete su tutulmaya başlandığını ancak sulamada kullanılacak kanalların henüz yapılmadığını, çalışmaların yarım bırakıldığını bildiren Tahtasız, “sulu tarım olmazsa olmazımızdır. Sulama kanalları bir an önce tamamlanarak İskilip arazileri suyla buluşturulmalıdır. Bu gölet tamamlandığında 4 bin dönüm arazinin suya kavuşması planlanıyor. Konuyu Valimiz ve DSİ yetkilileri ile görüşeceğim. Göletin bir an önce çiftçimizin hizmetine sunulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Tahtasız, Derekargın Göletinde yaptıkları incelemenin ardından Çorum’da bazı gölet ve baraj yatırımları için ödenek tahsis edildiğini öğrendiklerini sözlerine ekleyerek, yarım bırakılan işlerin ve çıkartılan ödeneklerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ise Derekargın Göleti’nin İskilip için önemine değinerek, göletin önümüzdeki ürün sezonunda üreticilerin hizmetine sunulmasını istediklerini açıkladı.