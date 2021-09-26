“Derekargın Göleti bitirilsin, çiftçinin ürün kaybı önlensin”

Tahtasız, “Gölet, 2016 yılında bitirilseydi İskilipli çiftçimiz 14 milyon lira kazanacaktı. Hala bu projenin sulama kanallarının tamamlanmamış olduğunu görüyoruz. Lütfen bu projeyi biran önce tamamlayın, İskilip ilçemizin 4 bin dekar tarımsal alanını suyla buluşturalım. Çiftçimizin kuraklıktan dolayı ürün kaybını önleyelim” dedi.

İskilip İlçesinde yarım bırakılan inşaatlarda incelemeler yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, büyük bir kuraklığın yaşandığı son yıllarda çiftçinin mağduriyet yaşadığını, bu sorunların önüne geçilebilmesi ve üretimle hamleler yapılması için tarımsal sulama yatırımlarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“DSİ 5.Bölge Müdürlüğü tarafından 25.06.2015 yılında ihalesi yapılan, o günkü parayla sözleşme bedeli 11 milyon 913 bin TL olan proje 400 gün sonra bitirilmek şartıyla yüklenici firmaya teslim edildi.

Derekargın göleti 2016 yılında bitirilseydi 3960 dekar alanı sulayacaktı.

Yarım kalan proje, kanallar hariç takriben 25 milyona maloldu.

Cumhuriyet Halk Partisi İskilip İlçe Başkanımız Yusuf Var ve yöneticilerimizle birlikte 2020 yılında yarım kalan Derekargın tarımsal sulama göletinde yapmış olduğumuz ziyaretten sonra

20 Mayıs 2020 tarihinde AKP Milletvekili Erol Kavuncu, DSİ 64.Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile Derekargın tarımsal sulama göletinde yaptıkları incelemede isale hattı ihalesinin 13 Mayıs’ta gerçekleştiğini bildirerek, 21 Mayıs’ta yer tesliminden sonra 2021 yılı Haziran ayında göletin kanallarının bitirileceği sözünü verdiler.

AKP Milletvekili Erol Kavuncu, proje tamamlandığında 4 bin dekar alanı sulayacağını, çiftçimizin 2 milyon 800 bin lira gelir elde edeceğini açıkladı.

Yani 2016 yılında bitirilseydi İskilipli çiftçimiz 14 milyon lira kazanacaktı.

Evet şu anda Eylül ayındayız. Fakat hala bu projenin sulama kanallarının tamamlanmamış olduğunu görüyoruz.

Lütfen bu projeyi biran önce tamamlayın, İskilip ilçemizin 4 bin dekar tarımsal alanını suyla buluşturalım.

Çiftçimizin kuraklıktan dolayı ürün kaybını önleyelim.”

İl Başkanı Tahtasız’a İskilip ziyareti sırasında CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, İl Başkan Yardımcıları Günsel Yetik Erlik ve Duran Arslan da eşlik etti.



