Damada takılan takı sosyal medyada gündem oldu
İskilip İlçesinde bir düğünde Damat’ın arkadaşları altın ya da para yerine geline Ayçiçek yağı Damat’a ise ayva taktılar.
İskilip 07.03.2022, 13:12
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Yapılan bir düğünde damat adayında düğün davetlilerinden birisi alışagelmişin dışında bir şey taktı. Damadın yakını olan davetli, damada fiyatı giderek yükselen ve son birkaç gün marketlerde kuyruk oluşturan Ayçiçek yağı taktı. Damat ve geline takılanlar sosyal medyada gündem oldu.
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