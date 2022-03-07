Damada takılan takı sosyal medyada gündem oldu

Yapılan bir düğünde damat adayında düğün davetlilerinden birisi alışagelmişin dışında bir şey taktı. Damadın yakını olan davetli, damada fiyatı giderek yükselen ve son birkaç gün marketlerde kuyruk oluşturan Ayçiçek yağı taktı. Damat ve geline takılanlar sosyal medyada gündem oldu.

