“Cumhur ittifakı ile daha güçlüyüz”

Ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Fehmi Yağlı ve Duran Bıyık’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aslı Darıcı da yer aldı.

İlçeye yapılacak olan yatırımlar hakkında istişare edilirken, yapılacak yatırımlar hakkında Başkan Ali Sülük ile fikir alışverişinde bulunuldu.

“İTTİFAK İLE GÜÇLÜYÜZ”

Başkan Ali Sülük, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ile yapılan ziyareti değerlendirdi. Sülük, yaptığı değerlendirmede; “İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay Beyefendiyle birlikte ziyaretimize gelen, İl Genel Meclis Üyelerimiz Doğan Uçar, Fehmi Yağlı, Duran Bıyık ile ittifak üyemiz AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aslı Darıcıyla İl Genel Meclisi tarafından ilçemize yapılan ve yapılacak olan yatırımları istişare ettik. İl Genel Meclis Üyelerimiz ve ittifak üyemiz AK Parti İlçe Başkanlarımızla yapılan ve yapılacak yatırımlar konusunda karara vardık. Yapılan yatırımlar ittifak sayesinde daha da çok olacak. Biz ittifak ile daha da güçleneceğiz. Var olsun güçlü Türkiye, var olsun güçlü İskilip” dedi. (Haber Merkezi)