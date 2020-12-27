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Çorumlu işadamı hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Sistem Makina’nın kurucularından Çorumlu işadamı Ali Civici vefat etti.
İskilip 27.12.2020, 21:07
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Bir süredir organ yetmezliğinden dolayı tedavi gören Ali Çivici, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çivici, Demirciler köyü mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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