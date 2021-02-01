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Çorumlu gazeteci Kabal Limak’ın danışmanı oldu

Çorum'un İskilip ilçesi Şeyh köyü nüfusuna kayıtlı, medya ve iş dünyasının saygın isimlerinden olan Çorumlu gazeteci Yunus Kabal, Limak Holding Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na getirildi. 

İskilip 01.02.2021, 21:47
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Çorumlu gazeteci Kabal Limak’ın danışmanı oldu

Limak Şirketler Grubu sahibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Başdanışmanlığına getirilen Kabal, uzun bir süredir medya ve iş aleminde etkin görevlerde bulunuyor. Yunus Kabal, Digitürk'ün kurulması aşamasında önemli çalışmalar yaptı ve bu ismin spor dünyasına katılmasında etkin rol oynadı.
Yunus Kabal, ayrıca TRT Genel Müdür Danışmanlığı, Işık Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunmasının yanı sıra TRT, Kontv ve Bengiturk Tv'de programlar yaptı. 
(Haber Merkezi)
 

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