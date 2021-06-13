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Çorumlu avukat virüse yenildi

Ankara'da yaşayan Çorumlu emekli Albay ve avukat Arap Ali Koyunoğlu hayatını kaybetti.

İskilip 13.06.2021, 18:14
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Çorumlu avukat virüse yenildi

Aslen Çorum'un İskilip ilçesi Veletler Köyü'nden olan Arap Ali Koyunoğlu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.
Merhumun cenazesi önceki gün İskilip’in Veletler köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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