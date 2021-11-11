Çorum’a mevsimin ilk karı yağdı
ÇORUM'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, seyirlik manzara oluştu.
İskilip 11.11.2021, 13:29
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Bölgede soğuk hava kendisini hissettirmeye başlarken, Çorum’a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağış özellikle İskilip ilçesine bağlı Kengel köyü, Dereseki köyü, Sorgun köyü, Asarkayası mevkii ve Tosun Kurdu bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası bölgede seyirlik manzara oluştu. Sürücüler, yağan karı görünce araçlarını durdurarak, bol bol fotoğraf çekti.
(Yusuf ÇINAR)
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