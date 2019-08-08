Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99208
ALTIN
264.528
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6387
EURO
6.1176

Çorum Barosu’ndan Başkan Ali Sülük’e ziyaret

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’e Çorum Barosu avukatları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum Barosu’ndan Başkan Ali Sülük’e ziyaret

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’e Çorum Barosu avukatları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:00
Çorum Barosu’ndan Başkan Ali Sülük’e ziyaret

Çorum’un tanınmış avukatlarından Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Baro Avukatları Başkan Ali Sülük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nezaket ziyaretinde karşılıklı görüş alışverişi, iyi niyet ve başarı dilekleri iletildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Sülük, İskilip’e ilk 4 ay da yapılan çalışmaları ve gerçekleştirilecek projeleri anlattı. Başkan Ali Sülük Baro Başkanı ve avukatları 13 – 14 Ağustos tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan dolma, turşu ve çilek festivaline davet etti. Ziyarete TAPDK Müsteşarlarından Av. Suat Evcimen, Önceki dönem Baro Başkanlarından Av. İbrahim Özyavuz, MHP Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Av. Turan Kalıpçı, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av Baki Kartancı, Çoru Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av Yakup Alar ,Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av Tuğrul Damar, Av. Ekrem Sülük, Av. Nihat Ahıskalıoğlu, Av. İbrahim Şimşek, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Gökhan Külcü, Av. Adem Oğuzhan Kaya ve Av. Alperen Argut katıldı. Başkan Ali Sülük Avukatlara ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Çatalkara Cafe Restorantta yemek ikramında bulundu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Başkan Ali Sülük’ten Balcı’ya veda gecesi
Başkan Ali Sülük’ten Balcı’ya veda gecesi
Bursa’da kalp krizi geçiren Çorumlu polis defnedildi
Bursa’da kalp krizi geçiren Çorumlu polis defnedildi
İki köy arasında asfalt krizi
İki köy arasında asfalt krizi
Yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı
Yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı
Köyde yangın çıktı, 7 ev kül oldu
Köyde yangın çıktı, 7 ev kül oldu
Bağ evi yandı
Bağ evi yandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim