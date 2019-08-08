Çorum Barosu’ndan Başkan Ali Sülük’e ziyaret

Çorum’un tanınmış avukatlarından Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Baro Avukatları Başkan Ali Sülük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nezaket ziyaretinde karşılıklı görüş alışverişi, iyi niyet ve başarı dilekleri iletildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Sülük, İskilip’e ilk 4 ay da yapılan çalışmaları ve gerçekleştirilecek projeleri anlattı. Başkan Ali Sülük Baro Başkanı ve avukatları 13 – 14 Ağustos tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan dolma, turşu ve çilek festivaline davet etti. Ziyarete TAPDK Müsteşarlarından Av. Suat Evcimen, Önceki dönem Baro Başkanlarından Av. İbrahim Özyavuz, MHP Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Av. Turan Kalıpçı, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av Baki Kartancı, Çoru Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av Yakup Alar ,Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av Tuğrul Damar, Av. Ekrem Sülük, Av. Nihat Ahıskalıoğlu, Av. İbrahim Şimşek, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Gökhan Külcü, Av. Adem Oğuzhan Kaya ve Av. Alperen Argut katıldı. Başkan Ali Sülük Avukatlara ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Çatalkara Cafe Restorantta yemek ikramında bulundu. (Haber Merkezi)