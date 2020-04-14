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Çocuklara evde kalma armağanı

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri doğrultusunda evlerinde kalan çocuklara çikolata ikram etti.

Çocuklara evde kalma armağanı

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri doğrultusunda evlerinde kalan çocuklara çikolata ikram etti.

14 Nisan 2020 Salı 19:50
Çocuklara evde kalma armağanı

Edinilen bilgilere göre Çavuş mahallesi Çayboyu Sokak’ta devriye görevinde bulunan İskilip Emniyet müdürlüğü ekiplerine Yazgan Apartmanında bulunan çocuklar el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın 'evde kal' çağrısı ve korona virüs salgının yayılmaması için 20 yaş ve altına uyguladığı kısıtlamalar, yüzünden günlerdir, evde kalan çocukların sevgi gösterisine ve ilgisine kayıtsız kalmayan polisler, Yazgan Apartmanına giderek aileleri ziyaret edip evde bulunan çocuklara çikolata ikram etti.

Konu hakkında açıklama yapan ev sahiplerinden Recep Yüksel, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü apartmanımıza 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uydukları için teşekkür ziyaretinde bulundu. Çocuklarımıza da çikolata verdi. Başta İlçe Emniyet Müdür V. Erol Karasu ve tüm İlçe Emniyet Teşkilatına teşekkür ederiz” dedi.(Haber Merkezi)

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