Ceylan'dan İskilip'e TOKİ müjdesi

AK Parti iktidarı döneminde TOKİ tarafından çok ciddi bir konut hamlesi başlatıldığını ve halende devam ettirildiğini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da da neredeyse tüm ilçelerde uygulamaya koyduğu projeleri ile piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar gelirli vatandaşların düşük taksit ve uzun vade seçenekleri ile konut sahibi yapıldığını dile getirdi.

İskilp İlçesi'nde de geçtiğimiz yıllarda Belediye tarafından tahsis edilen alanda toplam 7 bloktan oluşan 109 konut yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, konutlara yapılacak yerin ilçe halkı tarafından kent merkezine uzak olduğu gerekçesiyle talep gelmemesi üzerine projenin gerçekleştirilemediğini kaydetti.

TOKİ'nin, 81 ilde emeklileri ev sahibi yapmak için konut projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini anlatan Ceylan, yaptıkları girişimler sonucu İskilip'te özellikle de emekliler ve dar gelirlileri kapsayan konutların inşa edilmesi için karar alındığını vurguladı.

Ceylan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak konutların ihalesini 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladığını hatırlatarak, Çorum'un da her hizmetten olduğu gibi bu projeden de payına düşeni aldığını da dile getirdi. (Haber Merkezi)