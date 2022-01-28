Cansuyu, İskilip’te yardım paketi dağıttı

Açlık ve yoksulluğun sadece belirli dönemlerde değil, 12 ay boyunca devam ettiğini kaydeden Öztekin, Cansuyu Derneği olarak başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında gerçek muhtaçlara gıda kolileri dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Derneğin kurulduğu günden bu tarafa bağışçıların destekleri sayesinde ulaştırılan gıda kolileri ile milyonlarca insana ulaştıklarını ve mutluluklarına ortak olduklarını belirten Öztekin, “Gıda kolileri dağıtımlarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği tarafından daha önce belirlenen İskilip’teki muhtaç ailelere yardım kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztekin, “Bu yardımları da hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde yapıyoruz. ‘Cansuyu Derneği sizleri gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganı ile çalışmalarını yürüten derneğimize bağış yaparak, ‘benim de yapılacak yardımlara bir katkım olsun’ diyen kardeşlerimiz, bizimle irtibata geçebilir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

