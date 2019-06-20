Çakmak Dede Kur’an Kursu için destek talebi

Vali Çiftçi, beraberinde Çorum Milletvekili Kavuncu ile birlikte TBMM Başkanı Şentop’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiftçi ve Kavuncu, ziyaret sırasında Şentop’a Çorum’da yapılan çalışmalar ve bazı projeler hakkında bilgi vererek, İskilip Çakmak Dede Kur’an Kursu inşaatı için destek istediler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu’ya teşekkür etti.

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde İskilip’te yapımı devam eden Çakmak Dede Kur-an Kursunda ve yenileme çalışmaları devam eden Redif Kışlasında incelemelerde bulunmuştu. 2016 yılında inşaat çalışmaları başlamasına rağmen henüz tamamlanamayan ve durma noktasına gelen İskilip Çakmak Dede Kur’an Kursu inşaatı için devreye giren Vali Çiftçi, Müftülük, Özel İdare ve bazı kurumların desteğini sağlamış ve ilk etapta inşaatın yeniden ivme kazanabilmesi, hızlandırılabilmesi için, Özel İdare’den 500 bin TL’lik malzeme yardımı yapılmasına vesile olmuştu.

Vali Çiftçi ayrıca bazı illerin valileri ile görüşerek Müftülükler aracılığı ile camilerden yardım toplanmasını talep etmişti. Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu, şimdi de Kuran kursu inşaatının hızlandırılması ve gereken kaynağın temin edilmesi için TMBB Başkanı Şentop ile görüştü. Vali Çiftçi, ziyaret sırasında Şentop’a Çorum leblebisi hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)