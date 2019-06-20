Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94244
ALTIN
253.227
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3310
EURO
6.5442

Çakmak Dede Kur’an Kursu için destek talebi

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte İskilip’te yapım çalışmaları devam eden ancak ekonomik sıkıntı nedeniyle yavaş ilerleyen Çakmak Dede Kur’an Kursu inşaatının hızlandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’tan destek istedi.

Çakmak Dede Kur’an Kursu için destek talebi

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte İskilip’te yapım çalışmaları devam eden ancak ekonomik sıkıntı nedeniyle yavaş ilerleyen Çakmak Dede Kur’an Kursu inşaatının hızlandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’tan destek istedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:50
Çakmak Dede Kur’an Kursu için destek talebi

Vali Çiftçi, beraberinde Çorum Milletvekili Kavuncu ile birlikte TBMM Başkanı Şentop’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiftçi ve Kavuncu, ziyaret sırasında Şentop’a Çorum’da yapılan çalışmalar ve bazı projeler hakkında bilgi vererek, İskilip Çakmak Dede Kur’an Kursu inşaatı için destek istediler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu’ya teşekkür etti.

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde İskilip’te yapımı devam eden Çakmak Dede Kur-an Kursunda ve yenileme çalışmaları devam eden Redif Kışlasında incelemelerde bulunmuştu. 2016 yılında inşaat çalışmaları başlamasına rağmen henüz tamamlanamayan ve durma noktasına gelen İskilip Çakmak Dede Kur’an Kursu inşaatı için devreye giren Vali Çiftçi, Müftülük, Özel İdare ve bazı kurumların desteğini sağlamış ve ilk etapta inşaatın yeniden ivme kazanabilmesi, hızlandırılabilmesi için, Özel İdare’den 500 bin TL’lik malzeme yardımı yapılmasına vesile olmuştu.

Vali Çiftçi ayrıca bazı illerin valileri ile görüşerek Müftülükler aracılığı ile camilerden yardım toplanmasını talep etmişti. Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu, şimdi de Kuran kursu inşaatının hızlandırılması ve gereken kaynağın temin edilmesi için TMBB Başkanı Şentop ile görüştü. Vali Çiftçi, ziyaret sırasında Şentop’a Çorum leblebisi hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Öncelik yayaların”
“Öncelik yayaların”
İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı
İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı
Akşemseddin dualarla İstanbul’a uğurlandı
Akşemseddin dualarla İstanbul’a uğurlandı
“Redif Kışlası’nın restorasyonu için ne gerekiyorsa yapılacak”
“Redif Kışlası’nın restorasyonu için ne gerekiyorsa yapılacak”
Vali Çiftçi, İskilip’te Kur’an Kursu inşaatını inceledi
Vali Çiftçi, İskilip’te Kur’an Kursu inşaatını inceledi
“Makam aracının satışı mümkün değil”
“Makam aracının satışı mümkün değil”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim