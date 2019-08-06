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Bursa’da kalp krizi geçiren Çorumlu polis defnedildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli İskilip Aluç Köyü nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Mehmet Kel, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bursa’da kalp krizi geçiren Çorumlu polis defnedildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli İskilip Aluç Köyü nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Mehmet Kel, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

06 Ağustos 2019 Salı 23:46
Bursa’da kalp krizi geçiren Çorumlu polis defnedildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde Polis memuru olarak görev yapmakta iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hemşerimiz Mehmet Kel'in cenazesi dün İskilip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere baba ocağı Aluç Köyü’ne götürüldü.

Cenaze namazına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İskilip Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, İl Genel Meclis Üyesi Duran Bıyık ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Vefat eden polis memuru Mehmet Kel'in çocukları Yiğit ve Yağızhan cenaze namazından sonra babalarının arkasından tabuta el sallamaları yürekleri parçaladı. Mehmet Kel köydeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 07.08.2019 00:01
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