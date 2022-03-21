Boyları küçük aşkları büyük

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Mehmet Semerci ve Ankara'da yaşayan Zübeyde Necaf, yakınlarının tanıştırması sonrasında nişanlandı. Semerci ve Necaf'ın kurduğu düğün hayali için ise Çorum'da seferber olundu. Çiftin hayalleri Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş adamı Halil Çördük'ün destekleriyle yapıldı. Çift birlikteliklerini, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde bulunan İskilip Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen düğün töreni ile taçlandırdı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün töreninde Semerci’nin davulcu meslektaşları, yaptıkları şovlarla davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Dünya evine giren çift, büyük mutluluk yaşadı.

Yapılan desteklerle düğün hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Semerci ise eşi ile amcasının vesilesi ile tanıştıklarını belirterek, “Tanıştıktan sonra nişan yaptık. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş insanı Halil Çördük’e teşekkür ederim” diye konuştu.

(İHA)

