Bıçakçı Hüseyin hayatını kaybetti

Çorum’un İskilip ilçesinin sevilen esnaflarından Bıçakçı Hüseyin Demirelli hayatını kaybetti.

İskilip Kız Meslek Lisesi'nden emekli olan Hüseyin Demirelli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere ilçe halkında derin üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra saat 13.30'da Mutaflar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)