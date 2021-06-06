Beyoğlan Köyü Camii ibadete açıldı

Açılış programına Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programına katılan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu ve İlçe Kaymakamımız Sayın Muharrem Eligül bey ile birlikte Beyoğlan Köyüne yeni yapılan camii şerifin açılışını dualarla gerçekleştirdik. Allah’ım milletimizi minaresiz, ezansız, bayraksız ve devletsiz bırakmasın” dedi. (Haber Merkezi)

