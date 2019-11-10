“Belma Belen ile Geziyorum” İskilip’i çekti

Türkiye’nin seçkin köşelerini gezerek buraların tarihi, doğası, yöresel lezzetleri ve farklı kültürlerini tanıtan programın çekimleri yerli tarımda çilek üretiminin merkezi olan Şeyh köyünde başlayarak yöresel ürünler pazarında devam etti. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün bizzat eşlik ettiği çekimlere Başkan Sülük’ün eşi Selma Sülük, MHP Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu da hazır bulundu.

Yöresel ürünler pazarında İskilipli hanımların yoğun ilgi gösterdiği program çekimlerinde yöresel lezzetlerin yanında geleneksel kadın giysileri de tanıtıldı. Burada program yapımcısı ve sunucusu gazeteci Belma Belen Başkan Sülük ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Programda ayrıca Evlik Köyü’nde bulunan Akşemseddin Camii de görüntülendi. Afatyaka Köyü’nde İskilip Köy Çöreği’nin köy fırınlarında yapılarak tadına bakıldı. İlçe turizminin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan çekimlere daha sonra tarihi ve turistik mekânlarda da devam edildi.

(Volkan SINAYUÇ)