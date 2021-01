“Belediye’yi borç yüküyle teslim aldık”

Yerel sanatçı Ferdi Karabıyık'ın organizatörlüğünde kültürel tanıtım için düzenlenen “Ferdi Ve Funda ile Eğlenceli Saatler” programına katılan Sülük, göreve geldiği günden buyana yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Belediye’yi borç yüküyle devraldıklarını ancak buna rağmen imkânlar çerçevesinde hem ekonomik hem de sosyal alanda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sülük, “İlk olarak Aşevini faaliyete geçirerek günlük 350 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yıllardır atıl vaziyette duran bir mezhabamız vardı. Sağlıklı et yememiz için mezbahamızı ruhsatlandırarak, belediyemizin imkânlarıyla bakım ve onarımını yaptık. Mezbahamızın kesimlerini veteriner kontrollü bir şekilde yaparak sofralara sağlıklı et gitmesine vesile olduk. Gene yakın zamanda asfalt plenti aldık ve onun kurulumunu yapmak üzereyiz. İçinde bulunduğumuz düğün salonunu arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Burası tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldı. Yani dışarıdan bir kuruş katkı olmadı ve burada yapılan hiçbir iş ihale usulüyle olmadı. Belediyenin işçisi, belediyenin emeği, belediyenin kazmasıyla, küreğiyle yapıldı. Belediyemiz için güzel bir gelir kapısı olacak. Bunun yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamındaki ulu çınarlarımızın evde bakım hizmetleri, temizliklerinin yapılması, gerekiyorsa tedavilerinin yapılmasından tut da tıraşlarının yapılmasına varana kadar elimizden geldiğince her insanımıza dokunamaya çalışıyoruz. Mevcut şartlar dâhilinde gücümüzün yettiği ölçüde her insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)