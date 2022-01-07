Belediye-İş, İskilip’te toplu sözleşme imzaladı
İskilip 07.01.2022, 22:07
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Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile İskilip Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından bir açıklama yapan Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Ali Sülük'e ve bu süreçte bizlere güvenerek destek veren tüm işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmesinin başta çalışanlarımıza, İskilip Belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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