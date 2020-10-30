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Belediye Başkanı Sülük ve eşi, kovid-19'a yakalandı

-İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve eşinin kovid-19 testi pozitif çıktı.

İskilip 30.10.2020, 11:35 30.10.2020, 19:40
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Belediye Başkanı Sülük ve eşi, kovid-19'a yakalandı

Başkan Sülük, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurarak, 10 günlük ev izolasyonuna alındıklarını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine izolasyon altında devam edeceğini ifade eden Ali Sülük, “En kısa süre içerisinde yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Dualarınızı bekliyor, saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

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