“Belediye ağaçları kesti” haberine Gelgör’den yanıt

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan haberde Osmancık Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Rasim Sokak’ta kaldırımda bulunan meyve ağaçlarının kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar Osmancık Belediyesinin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kestiği iddia edilen ağaçların kolay yetişmediğini belirterek, alınan kararın doğru olmadığını, kesilmek yerine sökülerek başka bir yere taşınabileceğini veya etrafının çember içine alınarak ağaçlara zarar vermeden kaldırım çalışmalarının devam edebileceğini savundular.

GELGÖR YANITLADI

Öte yandan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Belediye’nin ağaç kestiği ile ilgili haberin eksik ve yanlış bilgilerle donatılmış olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kaldırımın yanında bulunan ev sahibinin kaldırımı bahçe gibi kullandığını belirterek, yayaların kaldırımı bu sebeplerden dolayı kullanamadığını, kendilerinin de belediye olarak yapılması gerekeni yaptıklarını, olayın özünün tamamen bu olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili bazı basın yayın organlarında belediyenin keyfi ağaç kestiği gibi oluşturulan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Gelgör, “Ağacın hemen yanındaki ev sahibi kaldırıma meyve ağanları dikmiş, ayrıca buraya patlıcan, biber gibi sebze ekerek kendi özel mülkü gibi kullanmaktaydı. Vatandaşlar bu nedenle söz konusu kaldırımın o bölümünü kullanamamaktaydı. Söz konusu haberlerin siyasi, kasıtlı bir karalama kampanyası olduğunu düşünüyorum” dedi.

(Haber Merkezi)