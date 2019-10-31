Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bekmezci kaza geçirdi

Çorum’un İskilip İlçesi’nde yıllardır gazetecilik yapan meslektaşımız Ahmet Bekmezci kaza geçirdi.

Bekmezci kaza geçirdi

Çorum’un İskilip İlçesi’nde yıllardır gazetecilik yapan meslektaşımız Ahmet Bekmezci kaza geçirdi.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:02
Bekmezci kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre Çorum İskilip Karayolu’nda yaşanan olayda kontrolden çıkan otomobil takla atarak kaza yaptı. İskilip istikametinden Çorum ili istikametine seyir halinde bulunan P.Ç (48) yönetimindeki otomobil Kertme Köyü Babaoğlu Mahallesi mevkiine geldiğinde hatalı sollama yapması neticesinde karşı yönden gelmekte olan 51 yaşındaki Ahmet Bekmezci yönetimindeki otomobile çarpmamak için yoldan çıktı.

Kazada gazeteci Ahmet Bekmezci ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi S.B. şahıs yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM HABER, Ahmet Bekmezci ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
İskilip’te renkli Cumhuriyet kutlaması
İskilip’te renkli Cumhuriyet kutlaması
İskilip’te yağmur duasında deve kesildi
İskilip’te yağmur duasında deve kesildi
İskilip MYO öğrencileri fidan dikti
İskilip MYO öğrencileri fidan dikti
İskilip’te Yağmur Duası ve Deve Kurbanı bugün
İskilip’te Yağmur Duası ve Deve Kurbanı bugün
“İskilip Belediyesi de Mehmetçiğin yanında”
“İskilip Belediyesi de Mehmetçiğin yanında”
Orman İşletme’ye ait lojman kül oldu
Orman İşletme’ye ait lojman kül oldu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim