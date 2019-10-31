Bekmezci kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre Çorum İskilip Karayolu’nda yaşanan olayda kontrolden çıkan otomobil takla atarak kaza yaptı. İskilip istikametinden Çorum ili istikametine seyir halinde bulunan P.Ç (48) yönetimindeki otomobil Kertme Köyü Babaoğlu Mahallesi mevkiine geldiğinde hatalı sollama yapması neticesinde karşı yönden gelmekte olan 51 yaşındaki Ahmet Bekmezci yönetimindeki otomobile çarpmamak için yoldan çıktı.

Kazada gazeteci Ahmet Bekmezci ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi S.B. şahıs yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM HABER, Ahmet Bekmezci ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

(Volkan SINAYUÇ)